(Di giovedì 26 maggio 2022) Per la rubrica NonSoloMusica abbiamo raggiunto inattrice, conduttrice e scrittrice classe 1979 di grandissimo talento. L’artista toscana era ospite al Riviera Film Festival di Sestri Levante dove si è confrontata con il vasto pubblico accorso per ascoltarla. Noi abbiamo avuto l’onore e il piacere di poter parlare un po’ con lei. L'articolo chemusica.it.

Advertising

alecswiththecs : Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini per il primo di #DragRaceItalia2 #DragRace - markrm36 : RT @Frank85387120: Chiara Francini -

CheMusica

Arrivato in Italia su Discovery +, condotto da Priscilla,e Tommaso Zorzi , ha portato anche nel nostro paese una ventata di novità e la voglia di approfondire la conoscenza della ...... il "click compulsivo" - , Anna Mazzamauro in Com'è ancora umano Lei, caro Fantozzi (16 luglio) - omaggio in parole e musica al genio di Paolo Villaggio - ,nel frizzante monologo Una ... Chiara Francini, ESCLUSIVA: “Enrico Vanzina persona preziosa” Non solo musica: ad aggiudicarsi il titolo di "Miglior serie TV italiana" è Strappare lungo i bordi di Zerocalcare. La "Creator dell'anno" Giorgia Soleri ...LA MIA FIRENZE: L'INTERVISTA. L’attrice: «Se non avessi puntato sul cinema, sarei stata una missionaria. Dai miei concittadini ho imparato l’ironia, il sarcasmo e l’essere tagliente» ...