Che tempo che fa, colpaccio Fabio Fazio: per l’ultima puntata ci sarà proprio LEI – VIDEO (Di giovedì 26 maggio 2022) Fabio Fazio per l’ultima puntata di Che tempo che fa ha invitato un ospite speciale, ecco chi ci sarà insieme a lui e a Luciana Littizzetto. Siamo giunti all’ultima puntata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 26 maggio 2022)perdi Cheche fa ha invitato un ospite speciale, ecco chi ciinsieme a lui e a Luciana Littizzetto. Siamo giunti al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RudiGarcia : Complimenti all’ @OfficialASRoma!Una gioia che i tifosi meritavano da tempo. - borghi_claudio : Vedo che ancora oggi si discute della conferenza in cui il dott. Frajese presenta dei dati sull'efficacia dei vacci… - EnricoLetta : Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili. E che… - didyacallmepoff : se avessi tempo da perdere a quest’ora sarei andata a cercare una per una quelle teste vuote che qualche mese fa sb… - wordsandmore1 : #26maggio 92° #RussiaUkraineWar, oltre #RomaFeyennoord #instagramdown #ConferenceLeague #Belinguer #Parsi tempo pe… -