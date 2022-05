Carlo Stagnaro: "Stoltenberg sbaglia. La globalizzazione non assicura la pace ma di sicuro rende le guerre meno frequenti" (Di giovedì 26 maggio 2022) Per l'economista la contrapposizione fra globalizzazione e sicurezza teorizzata a Davos dal segretario della Nato è "fittizia e fattualmente sbagliata". "Oggi è più il ritorno delle tentazioni protezionistiche a doverci preoccupare" perchè prepara il terreno per nuovi conflitti Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 maggio 2022) Per l'economista la contrapposizione frae sicurezza teorizzata a Davos dal segretario della Nato è "fittizia e fattualmenteta". "Oggi è più il ritorno delle tentazioni protezionistiche a doverci preoccupare" perchè prepara il terreno per nuovi conflitti

