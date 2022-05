Bosch a Autopromotec con le soluzioni per officine connesse del futuro (Di giovedì 26 maggio 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – La divisione Automotive Aftermarket di Bosch è protagonista del'edizione 2022 di Autopromotec, che si svolge a Bologna fino al 28 maggio, presentando tecnologie, software e servizi per le officine connesse del futuro. Bosch ha sviluppato Secure Diagnostic Access (SDA) di ESItronic 2.0 Online che fornisce un'unica chiave di accesso ai contenuti diagnostici protetti. L'ultima versione software comprende dati relativi a oltre 90.000 veicoli di circa 150 marche. Per la regolazione e la perfetta calibrazione dei dispositivi ADAS, Bosch offre alle officine un sistema integrato che include il software ESItronic 2.0 Online con il tester di diagnosi della serie KTS e il DAS 3000 con gli accessori per i dispositivi di regolazione e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – La divisione Automotive Aftermarket diè protagonista del'edizione 2022 di, che si svolge a Bologna fino al 28 maggio, presentando tecnologie, software e servizi per ledelha sviluppato Secure Diagnostic Access (SDA) di ESItronic 2.0 Online che fornisce un'unica chiave di accesso ai contenuti diagnostici protetti. L'ultima versione software comprende dati relativi a oltre 90.000 veicoli di circa 150 marche. Per la regolazione e la perfetta calibrazione dei dispositivi ADAS,offre alleun sistema integrato che include il software ESItronic 2.0 Online con il tester di diagnosi della serie KTS e il DAS 3000 con gli accessori per i dispositivi di regolazione e ...

