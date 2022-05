Borsa: Europa prosegue in rialzo, bene auto e energia (Di giovedì 26 maggio 2022) Le Borse europee proseguono in rialzo mentre si guarda all'andamento dell'economia cinese. Dopo la pubblicazione dei verbali della Fed l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Le Borse europee proseguono inmentre si guarda all'andamento dell'economia cinese. Dopo la pubblicazione dei verbali della Fed l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa prosegue in rialzo, bene auto e energia: In rialzo il petrolio, scende il gas. Euro poco mosso su dol… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa in timido rialzo dopo Fed, +0,2% Milano con Bper capofila - zazoomblog : Borsa: Europa apre positiva dopo i verbali della Fed - #Borsa: #Europa #positiva #verbali - infoiteconomia : Borsa: Europa verso avvio debole dopo Fed, attesa per Pil Usa del I trim - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Borsa: Europa in timido rialzo dopo Fed, +0,2% Milano con Bper capofila - Il Sole 24 ORE -