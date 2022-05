(Di giovedì 26 maggio 2022) Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo ma senza particolare slancio.la pubblicazione deiFed, l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle ...

Advertising

ansa_economia : Borsa: Europa chiude positiva, Madrid la migliore (+1,4%). Parigi (+0,7%), Francoforte (+0,6%), Londra (+0,5%) #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa si rafforza con petroliferi, utility e banche. Male i farmaceutici e gli investimenti immobiliari… - fisco24_info : Borsa: Europa apre positiva dopo i verbali della Fed: Francoforte (+0,13%), piatte Londra e Parigi (+0,05%) - antobgl : RT @Tommasocit: Renzi avvia raccolta firme per abolire il RdC perché Italia Viva arriverà al 51% e tornerà al governo,creerà un milione di… -

Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in. Francoforte avanza dello 0,26%; poco mosso Londra , ...Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo ma senza particolare slancio. Dopo la pubblicazione dei verbali della Fed, l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle ...La Borsa di Tokyo ha perso meno dell’azionario globale ma, dicono gli analisti di Lazard Asset Management, continua a mostrare valutazioni più attraenti rispetto al resto dei developed markets.Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo ma senza particolare slancio. Dopo la pubblicazione dei verbali della Fed, l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle ...