Assegno unico di maggio, non hai ancora ricevuto il pagamento? Risolvi così (Di giovedì 26 maggio 2022) Assegno unico di maggio non ricevuto? Di solito basta attendere ma in alcuni casi non è così. Ecco cosa fare se il pagamento è bloccato. Nei mesi scorsi, l’INPS è stato sempre puntuale per quanto riguarda l’accredito dell’Assegno unico. Proprio per questo motivo, alcune segnalazioni che arrivano dal web hanno spizzato. Molte famiglie, infatti, sarebbero ancora in attesa dell’Assegno unico di maggio. Tale situazione sta destando una certa preoccupazione. AdobeStockSappiamo molto bene di come questo periodo storico non è semplice dal punto di vista economico. Molte famiglie, infatti, tramite l’accredito ricevono un piccolo sollievo che permette di avere una gestione ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 maggio 2022)dinon? Di solito basta attendere ma in alcuni casi non è. Ecco cosa fare se ilè bloccato. Nei mesi scorsi, l’INPS è stato sempre puntuale per quanto riguarda l’accredito dell’. Proprio per questo motivo, alcune segnalazioni che arrivano dal web hanno spizzato. Molte famiglie, infatti, sarebberoin attesa dell’di. Tale situazione sta destando una certa preoccupazione. AdobeStockSappiamo molto bene di come questo periodo storico non è semplice dal punto di vista economico. Molte famiglie, infatti, tramite l’accredito ricevono un piccolo sollievo che permette di avere una gestione ...

