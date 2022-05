(Di giovedì 26 maggio 2022) Un colpo al cuore per tutti i fan deie della musica pop: è morto A ndy, Ildella band di Basildon. Aveva 60 anni e non sono ancora chiare le cause del suo decesso. ...

Advertising

VIRGINRINGO : Sconvolto… Addio Andy?? #Rip #Andyfletcher #Depechemode @depechemode - Zuxan3 : RT @RadioR101: I #DepecheMode comunicano la scomparsa di #AndyFletcher, tastierista della band - GigiMariani : RT @VIRGINRINGO: Sconvolto… Addio Andy?? #Rip #Andyfletcher #Depechemode @depechemode - actarus1070 : Addio a Andy Fletcher dei Depeche Mode R.I.P. - cintamtam : RT @leggoit: Addio ad Andy #Fletcher, tastierista dei Depeche Mode: «Aveva un cuore d'oro» -

... ' Siamo scioccati e pieni di tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band'Fletch' Fletcher ' . Su Twitter la band ha sottolineato: ' ...A comunicarlo è la band sui propri canali ufficialial musicista dei Depeche Mode Grave lutto ... membro della famiglia e compagno di band'Fletch' Fletcher', scrivono i compagni con un post ...E' morto Andy Fletcher, Il tastierista dei Depeche Mode. Aveva 60 anni e non sono ancora chiare le cause del suo decesso. A dare l'annuncio è stata proprio la band britannica sui suoi profili social: ...Un colpo al cuore per tutti i fan dei Depeche Mode e della musica pop: è morto Andy Fletcher, Il tastierista della band di Basildon. Aveva 60 anni e non sono ancora chiare le cause del ...