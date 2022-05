Zaniolo è il primo a riuscirci: gol da record per il giallorosso (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella partita più importante dell’anno, la Roma viene trascinata dal suo giocatore dal maggior talento. Al 32esimo minuto è infatti proprio Nicolò Zaniolo, su assist di Mancini, a portare avanti i giallorossi. Per Zaniolo, oltre che peso che questo goal ha nel match contro il Feyenoord, un piccola soddisfazione personale: a 22 anni e 327 giorni è difatti diventato il più giovane italiano ad andare a segno in una finale Europea dal 1997. Zaniolo Goal record Nel maggio del ’97 fu Alessandro Del Piero ad aprire le marcature della Juventus nella finale di Champions League persa poi contro il Borussia Dortmund per 3-1. Un piccolo appagamento personale per il numero 22 attualmente concentrato sulla seconda frazione di gara, che possa diventare una notte memorabile per lui e per la Roma? Alessio Menichini Leggi su rompipallone (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella partita più importante dell’anno, la Roma viene trascinata dal suo giocatore dal maggior talento. Al 32esimo minuto è infatti proprio Nicolò, su assist di Mancini, a portare avanti i giallorossi. Per, oltre che peso che questo goal ha nel match contro il Feyenoord, un piccola soddisfazione personale: a 22 anni e 327 giorni è difatti diventato il più giovane italiano ad andare a segno in una finale Europea dal 1997.GoalNel maggio del ’97 fu Alessandro Del Piero ad aprire le marcature della Juventus nella finale di Champions League persa poi contro il Borussia Dortmund per 3-1. Un piccolo appagamento personale per il numero 22 attualmente concentrato sulla seconda frazione di gara, che possa diventare una notte memorabile per lui e per la Roma? Alessio Menichini

Advertising

OfficialASRoma : Fine primo tempo. Siamo avanti con Zaniolo, ma al 16' perdiamo @HenrikhMkh per infortunio. #RomaFeyenoord… - dejiplus : RT @OfficialASRoma: Fine primo tempo. Siamo avanti con Zaniolo, ma al 16' perdiamo @HenrikhMkh per infortunio. #RomaFeyenoord #UECLfina… - Ma29Ma7 : RT @OfficialASRoma: Fine primo tempo. Siamo avanti con Zaniolo, ma al 16' perdiamo @HenrikhMkh per infortunio. #RomaFeyenoord #UECLfina… - ClaudioDS6 : RT @OfficialASRoma: Fine primo tempo. Siamo avanti con Zaniolo, ma al 16' perdiamo @HenrikhMkh per infortunio. #RomaFeyenoord #UECLfina… - Pris10Pris : RT @OfficialASRoma: Fine primo tempo. Siamo avanti con Zaniolo, ma al 16' perdiamo @HenrikhMkh per infortunio. #RomaFeyenoord #UECLfina… -