"Voltagabbana, traditori, cazzari, scilipotini". Giarrusso su Giarrusso (Di mercoledì 25 maggio 2022) Voltagabbana, traditori, cazzari, scilipotini, ladri di voti. Sono solo alcuni degli epiteti con cui Dino detto iena Giarrusso definiva i suoi colleghi di partito che avevano deciso di lasciare il M5s perché in dissenso con la linea politica, senza però dimettersi. Che è poi esattamente ciò che ha appena fatto Giarrusso: "Annuncio che lascerò il Movimento 5 Stelle – ha detto alla trasmissione Coffee Break su La 7 -. Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so che farò la gioia di tanti che nel Movimento mi hanno sempre combattuto". L'europarlamentare, da tempo in dissidio con la linea di Giuseppe Conte, esce dal M5s per fondare un movimento alternativo con gli altri “Voltagabbana”, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022), ladri di voti. Sono solo alcuni degli epiteti con cui Dino detto ienadefiniva i suoi colleghi di partito che avevano deciso di lasciare il M5s perché in dissenso con la linea politica, senza però dimettersi. Che è poi esattamente ciò che ha appena fatto: "Annuncio che lascerò il Movimento 5 Stelle – ha detto alla trasmissione Coffee Break su La 7 -. Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so che farò la gioia di tanti che nel Movimento mi hanno sempre combattuto". L'europarlamentare, da tempo in dissidio con la linea di Giuseppe Conte, esce dal M5s per fondare un movimento alternativo con gli altri “”, ...

