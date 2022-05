Us Acli, sabato e domenica a Benevento i campionati nazionali Centro Sud 2022 di Karate (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“sabato 28 e domenica 29 maggio a Benevento si disputeranno i campionati nazionale Centro Sud 2022 di Karate. Un evento sportivo organizzato dall’US Acli di Benevento e dall’Unione Sportiva Nazionale Karate in programma al Palasport ‘Mario Parente’ che sarà valido per i campionati nazionali assoluti”. Ad annunciarlo è Alessandro Pepe, Presidente Provinciale dell’Us Acli di Benevento che farà gli onori di casa, sabato dalle ore 14:00 e domenica dalle ore 9:00, insieme al segretario provinciale sviluppo associativo Achille Antonaci e al vicepresidente nazionale vicario Antonio Meola. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“28 e29 maggio asi disputeranno inazionaleSuddi. Un evento sportivo organizzato dall’USdie dall’Unione Sportiva Nazionalein programma al Palasport ‘Mario Parente’ che sarà valido per iassoluti”. Ad annunciarlo è Alessandro Pepe, Presidente Provinciale dell’Usdiche farà gli onori di casa,dalle ore 14:00 edalle ore 9:00, insieme al segretario provinciale sviluppo associativo Achille Antonaci e al vicepresidente nazionale vicario Antonio Meola. ...

