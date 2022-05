Ultime Notizie – Napolitano operato, trasferito in terapia subintensiva (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo essere stato operato, il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano “ha lasciato la rianimazione ed è stato trasferito nel reparto di terapia subintensiva. Le sue condizioni sono discrete, compatibili con l’età”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Giuseppe Maria Ettorre, del Dipartimento interaziendale dell’azienda San Camillo-Forlanini e Inmi Spallanzani di Roma, capo dell’équipe che nei giorni scorsi ha operato Napolitano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo essere stato, il presidente emerito della Repubblica Giorgio“ha lasciato la rianimazione ed è statonel reparto di. Le sue condizioni sono discrete, compatibili con l’età”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Giuseppe Maria Ettorre, del Dipartimento interaziendale dell’azienda San Camillo-Forlanini e Inmi Spallanzani di Roma, capo dell’équipe che nei giorni scorsi ha. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

