Trasloco in estate: i segreti per organizzarlo nel migliore dei modi (Di mercoledì 25 maggio 2022) La stagione estiva rappresenta il periodo dell'anno più indicato per effettuare in Trasloco. Siete curiosi di scoprire il perché? Leggete le prossime righe: ne abbiamo parlato con il team di SK Traslochi. Perché traslocare in estate Quali sono i motivi che rendono consigliabile provvedere a un Trasloco in estate? In primo luogo la bella stagione implica un maggior numero di probabilità che ci sia il sole e la certezza che le giornate siano più lunghe. Questo vuol dire che si ha a disposizione più tempo per dedicarsi a tutte le incombenze tipiche di un Trasloco: la pulizia delle camere, lo spostamento degli arredi, e così via. Il clima favorevole è un aspetto da non sottovalutare, perché vuol dire che non c'è bisogno di guardare in continuazione le previsioni sperando che non piova. Come è facile ...

SibylVane4 : Il trasloco si riconferma una delle peggiori sciagure che possono capitare, poi se in pieno estate - BioNeonHero : @Frevlerdern Per me è quasi quotidianita. E da questa estate lo sarà dopo il trasloco - l_anna_vr : @nontelodicomai Che culo io trasloco in piena estate ?? -