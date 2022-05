Spalletti, mostra la collezione da Champions: “Napoli, desiderio realizzato” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Luciano Spalletti mostra la sua collezione di magliette da calcio e manifesta la gioia di essere tornato in Champions con il Napoli. Luciano Spalletti mostra una serie praticamente infinita di magliette da calcio, ordinatamente disposte all’interno di una spaziosa cabina armadio, di quelle che fanno cascare la mascella agli appassionati collezionisti. La collezione di Spalletti unisce grandi campioni e top player di passato e presente, mescolate ai nomi di qualche meteora della Serie A, persa poi tra le serie inferiori. Spalletti LA collezione DI MAGLIETTE Tra la collezione di magliette di Spalletti, ci sono, grandi nomi del (più o meno recente) passato – come ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lucianola suadi magliette da calcio e manifesta la gioia di essere tornato incon il. Lucianouna serie praticamente infinita di magliette da calcio, ordinatamente disposte all’interno di una spaziosa cabina armadio, di quelle che fanno cascare la mascella agli appassionati collezionisti. Ladiunisce grandi campioni e top player di passato e presente, mescolate ai nomi di qualche meteora della Serie A, persa poi tra le serie inferiori.LADI MAGLIETTE Tra ladi magliette di, ci sono, grandi nomi del (più o meno recente) passato – come ...

