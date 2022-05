Spaccio, evasione, furto, resistenza a pubblico ufficiale: si nascondeva ad Anzio, in manette 42enne di Aprilia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sulle sue spalle pendevano numerose condanne per svariati reati, dallo Spaccio, al furto fino all’evasione. Ma fin qui era sempre riuscito a farla franca evitando di saldare il suo conto con la giustizia. Questa mattina però gli agenti del Commissariato di Cisterna lo hanno stanato ad Anzio dove, a quanto pare, aveva trovato un rifugio sicuro. O quasi. Di cosa è accusato il 42enne Apriliano A finire in manette è stato un quarantaduenne di Aprilia, pluripregiudicato, raggiunto da un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’ Appello di Roma. L’uomo deve espiare una pena residua di 6 anni e mesi 8 di reclusione, nonché la multa di 9.306,58 euro per un cumulo di pene detentive relative a serie di condanne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sulle sue spalle pendevano numerose condanne per svariati reati, dallo, alfino all’. Ma fin qui era sempre riuscito a farla franca evitando di saldare il suo conto con la giustizia. Questa mattina però gli agenti del Commissariato di Cisterna lo hanno stanato addove, a quanto pare, aveva trovato un rifugio sicuro. O quasi. Di cosa è accusato ilno A finire inè stato un quarantaduenne di, pluripregiudicato, raggiunto da un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’ Appello di Roma. L’uomo deve espiare una pena residua di 6 anni e mesi 8 di reclusione, nonché la multa di 9.306,58 euro per un cumulo di pene detentive relative a serie di condanne ...

