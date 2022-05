Simona Ventura e l’incidente della madre | “Per fortuna ora è a casa”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 25 maggio 2022)tira un sospiro di sollievo: lasta bene e lei festeggia (in piazza Duomo con i tifosi milanisti). “Ora lo posso dire – racconta in un post a corredo di alcune immaginisignora Anna in un letto d’ospedale – Il 1° aprile 2022 (mio compleanno) mia mamma è caduta e le si è rotto il femore (per la terza volta). Al di là dello spavento ieri (dopo più di un mese e mezzo) è tornata a”. La conduttrice tv ringrazia l’equipe medica e lancia un messaggio: “Noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori. Sono fonte di esperienza e di amore”. “Brava mamma Anna Pagnoni, non hai mollato mai…” scrive laaggiungendo di volerle molto bene. La conduttrice è stata molto preoccupata in questo periodo, ora percon il ...