Scappa dall’ospedale psichiatrico, si schianta contro un palo e distrugge 4 auto con un machete (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una mattinata a dir poco rocambolesca quella di oggi a Colleferro, un comune della provincia di Roma. Protagonista dell’accaduto un ragazzo di 21 anni in cura presso il reparto di psichiatria dell’ospedale. Questa mattina, intorno alle 11, il giovane è riuscito a Scappare dalla struttura e a mettere a segno una serie di colpi pericolosi oltre ché per gli altri anche per se stesso. Leggi anche: Roma, incendio all’Ospedale Santo Spirito: fiamme nel reparto di psichiatria 21enne Scappa dall’ospedale e semina il panico: cosa è successo Non è chiaro al momento come abbia fatto il giovane a Scappare dall’ospedale ma sta di fatto che dopo essere fuggito ha dato vita ad un’escalation di eventi pericolosi. Infatti, prima ha rubato l’auto di un passante e poi ha messo in pericolo la sua stessa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una mattinata a dir poco rocambolesca quella di oggi a Colleferro, un comune della provincia di Roma. Protagonista dell’accaduto un ragazzo di 21 anni in cura presso il reparto di psichiatria dell’ospedale. Questa mattina, intorno alle 11, il giovane è riuscito are dalla struttura e a mettere a segno una serie di colpi pericolosi oltre ché per gli altri anche per se stesso. Leggi anche: Roma, incendio all’Ospedale Santo Spirito: fiamme nel reparto di psichiatria 21ennee semina il panico: cosa è successo Non è chiaro al momento come abbia fatto il giovane arema sta di fatto che dopo essere fuggito ha dato vita ad un’escalation di eventi pericolosi. Infatti, prima ha rubato l’di un passante e poi ha messo in pericolo la sua stessa ...

Advertising

CorriereCitta : Scappa dall’ospedale psichiatrico, si schianta contro un palo e distrugge 4 auto con un machete - e_storm94 : @OnceUponATeddy Io seriamente non mi ricordo NIENTE della dodicesima stagione, solo Anna che scappa dall'altare nel… - bankainoace : @deijigom porsche secondo me sarà leggermente a disagio e spero che non gli facciano nulla altrimenti?????? mentre kin… - cronacacampania : Scappa dall'ospedale ma poco dopo ha un infarto: giallo a Milano -