Pensioni: Lega, 'bene Sbarra, arrivare a quota 41 e azzerare legge Fornero' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Dal congresso Cisl attacco frontale alla legge Fornero e allo 'scalone' a 67 anni dal primo gennaio 2023. Obiettivo comune, di Lega e sindacati, è azzerare una volta per tutte la legge Fornero e arrivare a quota 41". Così fonti del partito di Matteo Salvini commentano alcuni passaggi del discorso del segretario della Cisl, Giuseppe Sbarra. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Dal congresso Cisl attacco frontale allae allo 'scalone' a 67 anni dal primo gennaio 2023. Obiettivo comune, die sindacati, èuna volta per tutte la41". Così fonti del partito di Matteo Salvini commentano alcuni passaggi del discorso del segretario della Cisl, Giuseppe

