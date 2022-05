Ostia | rubano un’auto e minacciano gli agenti | “Mio cognato è un boss”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 maggio 2022)– Hanno rubato le chiavi di un’utilitaria – lasciate per qualche attimo incustodite dalla proprietaria – e poi hanno cercato di portar via l’auto stessa. È proprio mentre cercavano di far partire la macchina che sono stati sorpresi da una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Lazio in servizio sul litorale di. Durante le fasi dell’arresto, seppur in modi diversi, i 2 indagati, un 53enne ed un 42enne residenti nel X Municipio, hanno minacciato i poliziotti; uno dei due in particolare, pensando di intimorire gliha riferito loro di essere ildi un noto appartenente a clan della zona. Dopo l’udienza di convalida per entrambi è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. (fonte Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non ...