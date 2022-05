Open, Renzi a Genova: “Chiedo giustizia giusta, non giustizialismo” (Di mercoledì 25 maggio 2022) La dichiarazione di Matteo Renzi a margine dell'udienza davanti al gip che decide sulla richiesta di archiviazione per Creazzo, Turco e Nastasi per i quali i pm di Genova hanno chiesto archiviazione. Il giudice si è riservato. Giuseppe Creazzo è il procuratore di Firenze e Luca Turco e Antonino Nastasi sono i i pm fiorentini che hanno condotto l'indagine su Open e che sono stati denunciati da Renzi per abuso d'ufficio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 25 maggio 2022) La dichiarazione di Matteoa margine dell'udienza davanti al gip che decide sulla richiesta di archiviazione per Creazzo, Turco e Nastasi per i quali i pm dihanno chiesto archiviazione. Il giudice si è riservato. Giuseppe Creazzo è il procuratore di Firenze e Luca Turco e Antonino Nastasi sono i i pm fiorentini che hanno condotto l'indagine sue che sono stati denunciati daper abuso d'ufficio L'articolo proviene da Firenze Post.

