Monza, giovane marocchino irrompe in un centro scommesse armato di pistola e volto travisato (Di mercoledì 25 maggio 2022) I Carabinieri di Monza, al termine di approfondite indagini, hanno identificato il responsabile di tre rapine. Si tratta di un 25enne di origini marocchine, che il pg ha sottoposto a fermo. L’uomo ha agito nell’ultimo mese ai danni di un centro scommesse di Usmate Velate. Ecco come avvenivano le rapine a Monza Fondamentali per le indagini l’ausilio delle telecamere che ci sono nei luoghi teatro degli eventi. Hanno infatti consentito di ricostruire il percorso di fuga dell’indagato ed il modus operandi. Faceva una irruzione fulminea all’interno del locale, armato di pistola e con volto travisato. Poi, dopo aver costretto il cassiere a consegnare l’incasso della giornata, si allontanava a piedi. E faceva perdere le proprie tracce. LEGGI ANCHE Lite ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) I Carabinieri di, al termine di approfondite indagini, hanno identificato il responsabile di tre rapine. Si tratta di un 25enne di origini marocchine, che il pg ha sottoposto a fermo. L’uomo ha agito nell’ultimo mese ai danni di undi Usmate Velate. Ecco come avvenivano le rapine aFondamentali per le indagini l’ausilio delle telecamere che ci sono nei luoghi teatro degli eventi. Hanno infatti consentito di ricostruire il percorso di fuga dell’indagato ed il modus operandi. Faceva una irruzione fulminea all’interno del locale,die con. Poi, dopo aver costretto il cassiere a consegnare l’incasso della giornata, si allontanava a piedi. E faceva perdere le proprie tracce. LEGGI ANCHE Lite ...

