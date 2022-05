Matthew McConaughey commenta la sparatoria in Texas: "Questa è un'epidemia che possiamo controllare" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Matthew McConaughey commenta la sparatoria a Uvalde, in Texas, sua città natale, invitando al cambiamento per combattere un'epidemia che a parere del divo è possibile controllare. All'indomani della sparatoria nella scuola elementare di Uvalde in Texas, che ha visto la morte di 19 bambini e due adulti, Matthew McConaughey, originario della cittadina texana, commenta l'orrore definendolo "un'epidemia che possiamo controllare". "Come tutti sapete, oggi c'è stata un'altra sparatoria di massa, Questa volta nella mia città natale di Uvalde, in Texas", ha scritto Matthew ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 maggio 2022)laa Uvalde, in, sua città natale, invitando al cambiamento per combattere un'che a parere del divo è possibile. All'indomani dellanella scuola elementare di Uvalde in, che ha visto la morte di 19 bambini e due adulti,, originario della cittadina texana,l'orrore definendolo "un'che". "Come tutti sapete, oggi c'è stata un'altradi massa,volta nella mia città natale di Uvalde, in", ha scritto...

