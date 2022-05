M5S, rivolta in chat contro Giarrusso: “Un traditore in meno” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ rivolta nelle chat romane e in quelle dei consiglieri M5S siciliani contro Dino Giarrusso, l’ex iena diventato europarlamentare con i voti dei 5 Stelle e ora pronto all’addio e alla fondazione di un Movimento tutto suo, come annunciato in tv. A poche ore dalla notizia, arrivata a sorpresa anche a Bruxelles, rimbalzano sulle chat interne -visionate dall’Adnkronos- vecchi post in cui Giarrusso chiedeva a fuoriusciti – gli stessi ai quali oggi si rivolge per la nascita di un Movimento nuovo – di lasciare la poltrona, accusandoli di essere dei “voltagabbana” e invitandoli con forza a dimettersi restando “coerenti con i valori del Movimento”. Nel mirino di Giarrusso sono finiti anche eurodeputati, uno fra tutti Ignazio Corrao. Così ora nelle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – E’nelleromane e in quelle dei consiglieri M5S sicilianiDino, l’ex iena diventato europarlamentare con i voti dei 5 Stelle e ora pronto all’addio e alla fondazione di un Movimento tutto suo, come annunciato in tv. A poche ore dalla notizia, arrivata a sorpresa anche a Bruxelles, rimbalzano sulleinterne -visionate dall’Adnkronos- vecchi post in cuichiedeva a fuoriusciti – gli stessi ai quali oggi si rivolge per la nascita di un Movimento nuovo – di lasciare la poltrona, accusandoli di essere dei “voltagabbana” e invitandoli con forza a dimettersi restando “coerenti con i valori del Movimento”. Nel mirino disono finiti anche eurodeputati, uno fra tutti Ignazio Corrao. Così ora nelle ...

