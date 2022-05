Luis Alberto, l’appello dei social spagnoli: «Resta a Siviglia» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Luis Alberto è volato in Spagna, i tifosi del Siviglia sperano e provano a convincerlo con un corteggiamento sui social Luis Alberto è volato in Spagna: tra cure mediche e vacanze in famiglia, il giocatore si sta godendo questi giorni dopo il campionato. La presenza del Mago fa anche sognare i tifosi del Siviglia che, sui social, lo pregano di fare le visite mediche e rimanere a giocare per loro. «Lasciatelo chiuso dentro un appartamento finché non termina il calciomercato» propone qualcuno. Lotito – come sottolina il Corriere dello Sport – non lo ritiene incedibile, ma la regola è sempre la stessa: per lasciarlo partire, serve un’offerta adeguata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022)è volato in Spagna, i tifosi delsperano e provano a convincerlo con un corteggiamento suiè volato in Spagna: tra cure mediche e vacanze in famiglia, il giocatore si sta godendo questi giorni dopo il campionato. La presenza del Mago fa anche sognare i tifosi delche, sui, lo pregano di fare le visite mediche e rimanere a giocare per loro. «Lasciatelo chiuso dentro un appartamento finché non termina il calciomercato» propone qualcuno. Lotito – come sottolina il Corriere dello Sport – non lo ritiene incedibile, ma la regola è sempre la stessa: per lasciarlo partire, serve un’offerta adeguata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

