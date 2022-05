L'allarme dello Chef Moreno Cedroni: 'Non trovo personale, addio aperitivi. A 14 anni prendevo 80mila lire, sfruttamento? Rodaggio' (Di mercoledì 25 maggio 2022) ANCONA - Il comparto del turismo è in allarme per la mancanza di personale. A stagione ormai cominciata, il settore della ristorazione è ancora a caccia di figure per completare l'organico. All'... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 25 maggio 2022) ANCONA - Il comparto del turismo è inper la mancanza di. A stagione ormai cominciata, il settore della ristorazione è ancora a caccia di figure per completare l'organico. All'...

Advertising

danieledv79 : RT @carmelopalma: I politici che festeggiano come una vittoria la proroga dello stop al patto di stabilità sono come i liceali che festeggi… - mariamacina : RT @carmelopalma: I politici che festeggiano come una vittoria la proroga dello stop al patto di stabilità sono come i liceali che festeggi… - TargetMotori : Allarme @TheLancetPlanet: il 2019 conta 9 mln di morti per inquinamento nel mondo. Le cifre dello studio rivelano… - Evaave731 : RT @carmelopalma: I politici che festeggiano come una vittoria la proroga dello stop al patto di stabilità sono come i liceali che festeggi… - rpp_tweet : RT @carmelopalma: I politici che festeggiano come una vittoria la proroga dello stop al patto di stabilità sono come i liceali che festeggi… -