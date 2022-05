La prima della Conference (Di mercoledì 25 maggio 2022) La grande sfida di oggi con un’italiana in finale da tempo non succedeva. Una competizione la Conference League che non ha chiaramente il rango ed il blasone della Champions ma pur sempre un trofeo che andrà alla squadra che meglio farà nell’atto finale a Tirana. Nel momento del saluto all’arbitro scatterà il tradizionale rito dello scambio dei gagliardetti e quest’oggi vogliamo ricordare con i gagliardetti della collezione PennantsMuseum i colori ed i simboli delle due squadre. Da un lato un gagliardetto che la squadra di Rotterdam utilizzò a partire dalla fine degli anni Sessanta. Tradizione vuole che il Feyenoord sia stato fedelissimo al suo simbolo, una lettera F, tanto da utilizzarlo dalle origini fino ad oggi. Nel gagliardetto della foto è presente forse l’unica “divagazione” alla grafica dell’insegna per via ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 25 maggio 2022) La grande sfida di oggi con un’italiana in finale da tempo non succedeva. Una competizione laLeague che non ha chiaramente il rango ed il blasoneChampions ma pur sempre un trofeo che andrà alla squadra che meglio farà nell’atto finale a Tirana. Nel momento del saluto all’arbitro scatterà il tradizionale rito dello scambio dei gagliardetti e quest’oggi vogliamo ricordare con i gagliardetticollezione PennantsMuseum i colori ed i simboli delle due squadre. Da un lato un gagliardetto che la squadra di Rotterdam utilizzò a partire dalla fine degli anni Sessanta. Tradizione vuole che il Feyenoord sia stato fedelissimo al suo simbolo, una lettera F, tanto da utilizzarlo dalle origini fino ad oggi. Nel gagliardettofoto è presente forse l’unica “divagazione” alla grafica dell’insegna per via ...

