Juventus: tra Alex Sandro e Pellegrini solo uno resterà (Di mercoledì 25 maggio 2022) Uno tra Alex Sandro e Luca Pellegrini verrà ceduto e secondo Tuttosport, il terzino italiano ha maggiori chance di lasciare la Juventus.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Uno trae Lucaverrà ceduto e secondo Tuttosport, il terzino italiano ha maggiori chance di lasciare la....

Advertising

romeoagresti : Proseguono i contatti tra la #Juventus e Rafaela Pimenta. Le parti si aggiorneranno in settimana. In agenda: l’assa… - tvdellosport : ?? I gol della sfida tra Atalanta e Juventus: vittoria dei bianconeri per 2-1. Decisivo Cerri nel recupero. Ad atte… - forumJuventus : (CDS) 'La Juventus si rifà il centrocampo: Miretti confermato, 3 in bilico e tra i possibili arrivi c'è anche Fratt… - AuriRizzo : RT @AJGNewsOfficial: ?????? Contatti diretti tra #Juventus e #Udinese per capire la valutazione di Udogie. - ZonaBianconeri : RT @_ivangrosso_: #Juventus: Oggi e domani alla #continassa nuovo vertice tra #Allegri e la dirigenza #bianconera. I temi sarebbero inerent… -