Ibra Milan, operazione e poi il rinnovo? I dettagli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ibra Milan, il futuro dello svedese potrebbe essere ancora da calciatore: prima l'operazione e poi rinnovo? I dettagli Smettere o continuare a giocare, questo è il bivio secondo cui Ibra dovrà sciogliere presto i suoi dubbi al Milan. Prima l'operazione al ginocchio per ridurre i problemi e il dolore, poi il rinnovo. L'intenzione dello svedese è quella di continuare per un'altra stagione e sul tavolo ha già pronto un contrato da 2.5 milioni più bonus legati agli obiettivi. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

