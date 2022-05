Giro d’Italia 2022, Domenico Pozzovivo dolorante per la caduta, va in crisi sul Menador. Ma la top10 è ancora alla portata (Di mercoledì 25 maggio 2022) Domenico Pozzovivo ha provato a stringere i denti dopo la dolorosa caduta di ieri durante la discesa del Mortirolo, ma le botte rimediate e gli acciacchi fisici si sono purtroppo fatti sentire durante la frazione odierna del Giro d’Italia che proponeva le durissime salite di Vetriolo e del Menador. Una doppia scalata che il lucano non ha potuto affrontare nelle migliori condizioni fisiche, andando a sbattere ancora una volta contro il muro della sfortuna che troppe volte nel corso della carriera gli si è palesato di fronte. Il 39enne era magnifico quinto al termine della seconda settimana e sperava di poter battagliare per un risultato di lusso, ma lo scivolone dovuto a un problema con i freni della bicicletta lo sta costringendo a correre con i cerotti e di rimessa. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022)ha provato a stringere i denti dopo la dolorosadi ieri durante la discesa del Mortirolo, ma le botte rimediate e gli acciacchi fisici si sono purtroppo fatti sentire durante la frazione odierna delche proponeva le durissime salite di Vetriolo e del. Una doppia scalata che il lucano non ha potuto affrontare nelle migliori condizioni fisiche, andando a sbattereuna volta contro il muro della sfortuna che troppe volte nel corso della carriera gli si è palesato di fronte. Il 39enne era magnifico quinto al termine della seconda settimana e sperava di poter battagliare per un risultato di lusso, ma lo scivolone dovuto a un problema con i freni della bicicletta lo sta costringendo a correre con i cerotti e di rimessa. ...

