“Errore madornale le armi all’Ucraina”. Salvini, ma che stai a di’? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Al direttore - Quando Aristofane mise in scena “Lisistrata” (411 a. C.), Atene era in guerra con Sparta e dilaniata da aspri conflitti intestini. L’eroina della commedia, il cui nome significa “colei che scioglie gli eserciti”, convince le donne della città a indire uno sciopero del sesso per sedare gli istinti aggressivi e bellicosi dei maschi in armi. La “riconcilazione” con il nemico esterno e tra le fazioni in lotta tra loro nella polis, simboleggiata da una figura femminile nuda, fu pressoché immediata. Si dirà che l’idea partorita dal genio comico del commediografo greco può funzionare solo a teatro. Eppure, se spuntasse una Lisistrata tra le donne russe… Mai dire mai.Michele Magno Al direttore - Un mio amico carissimo che sulla guerra la pensa come me – gli ucraini difendono anche noi, la loro resistenza contro Putin va sostenuta con ogni mezzo tranne mandare i nostri figli ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Al direttore - Quando Aristofane mise in scena “Lisistrata” (411 a. C.), Atene era in guerra con Sparta e dilaniata da aspri conflitti intestini. L’eroina della commedia, il cui nome significa “colei che scioglie gli eserciti”, convince le donne della città a indire uno sciopero del sesso per sedare gli istinti aggressivi e bellicosi dei maschi in armi. La “riconcilazione” con il nemico esterno e tra le fazioni in lotta tra loro nella polis, simboleggiata da una figura femminile nuda, fu pressoché immediata. Si dirà che l’idea partorita dal genio comico del commediografo greco può funzionare solo a teatro. Eppure, se spuntasse una Lisistrata tra le donne russe… Mai dire mai.Michele Magno Al direttore - Un mio amico carissimo che sulla guerra la pensa come me – gli ucraini difendono anche noi, la loro resistenza contro Putin va sostenuta con ogni mezzo tranne mandare i nostri figli ...

