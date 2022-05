Domani a Roma teca con resti auto scorta Giovanni Falcone (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – Domani alle ore 12.30, in piazza San Silvestro a Roma, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della teca che custodisce i resti della “Quarto Savona Quindici”, nome in codice della CRoma blindata su cui viaggiavano gli uomini della scorta di Giovanni Falcone: Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Interverranno Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, Tina Montinaro, Presidente dell’Associazione “Quarto Savona Quindici” e moglie del caposcorta Antonio, il Prefetto Francesco Messina, Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022)alle ore 12.30, in piazza San Silvestro a, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dellache custodisce idella “Quarto Savona Quindici”, nome in codice della Cblindata su cui viaggiavano gli uomini delladi: Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Interverranno Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, Roberto Gualtieri, Sindaco di, Tina Montinaro, Presidente dell’Associazione “Quarto Savona Quindici” e moglie del capoAntonio, il Prefetto Francesco Messina, Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione ...

