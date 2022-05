De Magistris risponde a De Laurentiis sullo stadio: “C’era un progetto, lui si è opposto” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Luigi De Magistris risponde ad Aurelio De Laurentiis sulla costruzione dello stadio a Napoli: “Fu lui ad opporsi ad un progetto“. Il presidente del Napoli durante i festeggiamenti per i 130 della fondazione de Il Mattino, ha detto che De Magistris si era opposto alla costruzione dello stadio. La risposta dell’ex sindaco non si è fatta attendere ed a Radio Marte ha detto: “De Laurentiis voleva investire 70 milioni per lo stadio ed io ho dissi di no? Dal 2011 al 2021 la storia è molto diversa da quella che racconta De Laurentiis. Nel 2011 ci fu un tentativo, non da parte di De Laurentiis, ma da altri imprenditori di fare uno stadio tipo quello di Monaco e Torino e lui si ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Luigi Dead Aurelio Desulla costruzione delloa Napoli: “Fu lui ad opporsi ad un“. Il presidente del Napoli durante i festeggiamenti per i 130 della fondazione de Il Mattino, ha detto che Desi eraalla costruzione dello. La risposta dell’ex sindaco non si è fatta attendere ed a Radio Marte ha detto: “Devoleva investire 70 milioni per loed io ho dissi di no? Dal 2011 al 2021 la storia è molto diversa da quella che racconta De. Nel 2011 ci fu un tentativo, non da parte di De, ma da altri imprenditori di fare unotipo quello di Monaco e Torino e lui si ...

