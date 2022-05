Camila Giorgi-Putintseva, Roland Garros 2022: programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 25 maggio 2022) Domani sarà nuovamente il turno di Camila Giorgi. La marchigiana sarà sul campo n.6 nel terzo incontro del programma, valido per il secondo round del Roland Garros. Giorgi se la vedrà contro la kazaka Yulia Putintseva e si prospetta un incontro equilibrato. La nostra portacolori viene dalla vittoria in rimonta contro la cinese Zhang. Una Giorgi che ci ha messo un po’ ad accendersi, ma poi quando ha trovato le misure del campo ha saputo lottare con profitto con la sua avversaria e pervenire alla vittoria. La sfida contro Putintseva sarà un test probante anche perché tra le due tenniste non ci sono precedenti e questo apre a qualunque risultato. Certo, se Camila dovesse trovare costanza di rendimento con il suo gioco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Domani sarà nuovamente il turno di. La marchigiana sarà sul campo n.6 nel terzo incontro del, valido per il secondo round delse la vedrà contro la kazaka Yuliae si prospetta un incontro equilibrato. La nostra portacolori viene dalla vittoria in rimonta contro la cinese Zhang. Unache ci ha messo un po’ ad accendersi, ma poi quando ha trovato le misure del campo ha saputo lottare con profitto con la sua avversaria e pervenire alla vittoria. La sfida controsarà un test probante anche perché tra le due tenniste non ci sono precedenti e questo apre a qualunque risultato. Certo, sedovesse trovare costanza di rendimento con il suo gioco ...

Advertising

FiorinoLuca : Il programma di giovedì 26 maggio al #RolandGarros In campo Camila Giorgi, Jannik Sinner, Marco Cecchinato e Lore… - vetky : RT @SuperTennisTv: ?? Al primo turno del #RolandGarros Camila rimonta e vince! #Giorgi ?? Zhang 3-6 6-2 6-2 #tennis | @federtennis | @BMWIt… - Elia_Amat : Camila Giorgi è iconica ?? - NurullahEmreTa1 : RT @GeorgeSpalluto: Camila Giorgi torna a vincere un match (Billie Jean King Cup esclusa) dopo 4 mesi, battendo Zhang 36 62 62. Brava Camil… - WeAreTennisITA : OK CAMILA ?? Giorgi supera il primo turno battendo Zheng per 3-6 6-2 6-2, una partita nella quale è riuscita a coman… -