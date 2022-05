Bianchi | “Formazione professionale è parte del sistema nazionale e quindi dobbiamo garantire le stesse condizioni di sicurezza”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) "Abbiamo avuto degli incidenti molto gravi in questo periodo in cui sono rimasti coinvolti ragazzi. Si è parlato di alternanza scuola-lavoro, ma tutti e tre gli incidenti riguardavano la, impartita dalle Regioni". L'articolo .

Poi abbiamo ragionato sullacontinua che riguarda soprattutto il digitale: formeremo 650 ... A dirlo è il ministro dell'Istruzione Patrizioin Senato davanti alle Commissioni riunite ...Si svolge oggi, 25 maggio, alle ore 12:30 , l'audizione al Senato del ministro dell'istruzione Patriziosul decreto 36 in tema di reclutamento edei docenti. LA DIRETTA Il ministro ha parlato di impalcature di riforme: 'La riforma dell'Its , ad esempio, l'orientamento non come ...Il ministro Bianchi, in audizione al Senato, ha parlato della riforma reclutamento e formazione docenti: 'Vi spiego perché'.“La formazione continua è stata scelta come alternativa rispetto al modello di una verifica individuale delle performance, che era quello che ci chiedeva l’Europa”. Così il ministro dell’Istruzione ...