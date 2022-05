Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 24 maggio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 13 hanno totalizzato in media 5572 spettatori (30.24% di share). Il film Cinquanta sfumature di rosso su Canale5 ha conquistato in media 1658 spettatori (share 9.60%), mentre lo speciale Le Iene presentano: delitto di Garlasco, la verità di Alberto Stasi su Italia1 ha realizzato 1379 spettatori (9.47%). Su Rai2 il film I magnifici sette ha portato a casa 861 spettatori (4.87%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 737 spettatori (5.16%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Fuori dal Coro ha totalizzato 724 spettatori (4.87%) e ...