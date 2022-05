Zelensky: «Incontro per fine guerra solo con Putin». L’ultima carta dello zar: i Terminator (Di martedì 24 maggio 2022) «L’Incontro per porre fine alla guerra sarà solo direttamente con Putin, perché tutte le decisioni in Russia sono prese solo da lui». Lo ha affermato – riferisce l’agenzia Ukrinform – il presidente Volodymyr Zelensky in videoconferenza alla Casa ucraina di Davos. «Dopo quello che hanno fatto, capisci, non ho grandi desideri per questi incontri, e grandi desideri di incontrare i mediatori, non esistono e non dovrebbero esistere e non esisteranno. Pertanto, in linea di principio, non accetto alcun Incontro con nessuno della Federazione Russa, ad eccezione del presidente della Federazione Russa. E solo se la questione sul tavolo è una: la fine della guerra. Non c’è nient’altro di cui parlare», ha detto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 maggio 2022) «L’per porreallasaràdirettamente con, perché tutte le decisioni in Russia sono preseda lui». Lo ha affermato – riferisce l’agenzia Ukrinform – il presidente Volodymyrin videoconferenza alla Casa ucraina di Davos. «Dopo quello che hanno fatto, capisci, non ho grandi desideri per questi incontri, e grandi desideri di incontrare i mediatori, non esistono e non dovrebbero esistere e non esisteranno. Pertanto, in linea di principio, non accetto alcuncon nessuno della Federazione Russa, ad eccezione del presidente della Federazione Russa. Ese la questione sul tavolo è una: ladella. Non c’è nient’altro di cui parlare», ha detto ...

