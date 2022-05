(Di martedì 24 maggio 2022) Milano, 24 mag. (Adnkronos) - I maggiori produttori disi attendono per ilunadel 4,8%, che arriverebbe al 5,6% per la sola componente export. E' quanto emerge dall'ultimo report sul settore vinicolo nazionale di As. Lo studio esamina le performance delle principali società di capitali italiane nel periodo 2016-2021 con un approfondimento sui canali distributivi, sui mercati di sbocco e sulle tipologie di prodotto, senza dimenticare le specificità regionali. A spingere le vendite il successo delle bollicine (+5,7% i ricavi complessivi, +7,5% l'export) mentre i vini fermi si aspettano un +4,6% (+5,3% l'export). Più scettici sul futuro gli operatori esposti sul canale off trade (GDO e Retail), mentre il maggior ricorso alla vendita diretta garantisce maggiore sicurezza. I mercati di ...

TV7Benevento : Vino: As Mediobanca, per 2022 attesa crescita del 4,8% - -

E' quanto emerge dal primo report sul settore dell'Area Studi. L'Italia rappresenta ... Osservando i dati rilasciati da Mediobanca, in un 2020 che ha visto cadere gli investimenti dei maggiori produttori di vino del 14,3% e la loro spesa pubblicitaria ridursi del 13,4%, gli investimenti ... E' quanto emerge dallo studio "Il settore vinicolo in Italia" redatto dall'Area studi di Mediobanca. L'Italia e' anche sul podio ... risiede nel fatto che la Francia esporta soprattutto vino di piu' ...