Un'altra morte eccellente chiude la prima parte di Better Call Saul 6: sconvolgente, ma necessaria (Di martedì 24 maggio 2022) Attenzione: spoiler sull'episodio 6×07 e sul finale della prima parte di Better Call Saul 6. La prima parte di Better Call Saul 6 si è conclusa con un colpo di scena. Un altro, frutto di un'ultima stagione in cui nessuno è al sicuro e la linea che separa la serie dallo show madre Breaking Bad si fa sempre più sottile. Il finale dell'episodio 6×07, che conclude la prima parte di Better Call Saul 6, ha riservato una grossa morte eccellente. Howard, dopo essere stato preso in giro (di nuovo) da Jimmy e Kim, si confronta duramente con loro. Negli ultimi minuti, un'ombra minacciosa avanza lentamente ...

