Ultime Notizie – WhatsApp news | addio smartphone | ecco quali

(Di martedì 24 maggio 2022)e vecchi, ‘divorzio’ in vista. Da ottobre 2022 su alcuni iPhone la applicazione di messaggistica non funzionerà più. Secondo il sito wabetainfo.comnon sarà più utilizzabile più iOS 10 e iOS 11 dopo il 24 ottobre 2022. Questo, se confermato, vorrà dire che tra qualche mese chi usa un iPhone 5 o iPhone 5c non potrà più inviare o ricevere messaggi. Su entrambi i modelli, l’ultimo sistema operativo mobile di Apple è infatti iOs 11. A supportare l’aggiornamento, iOS 12, sono ancora iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S, ma è necessario aggiornare la versione di iOS. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione