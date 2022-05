Ultime Notizie Roma del 24-05-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 maggio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con il formazione Buongiorno dalla redazione nuovamente gli esteri in apertura il presidente russo Vladimir Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l’inizio della guerra in Ucraina lo sostiene il capo dell’intelligence del Ministero della Difesa secondo quanto riportano ieri diversi media ucraini c’è stato un tentativo non molto tempo fa si tratta di un’informazione non pubblica di un tentativo assolutamente fallito ma è successo davvero circa due mesi fa ha detto il capo degli 007 di chi è Intanto le forze russe stanno minando l’acciaieria di Mari un po’ la avverte il Ministero della Difesa di Mosca i generi russi effettuano ricognizioni ingegneristiche Bonifica da ordigni esplosivi dice il Ministero annunciando che oltre 100 ordigni esplosivi sono stati distrutti in due giorni tutti i ...