Togliere il Reddito di Cittadinanza a chi non manda i bambini a scuola | parla la mamma di Arturo

(Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Maria Luisa Iavarone, docente di pedagogia presso l’Università Parthenope ma prima ancoradi, il ragazzo scampato miracolosamente alla morte dopo essere stato accoltellato alla gola e a un polmone nel 2017, è stata la prima, subito dopo l’istituzione deldi, nel 2019, a sollevare la mano e a dire che non doveva andare nelle tasche di chi noni propri figli a. Oggi, quindi, è dalla parte della vicesindaca Mia Filippone che vorrebbe questa misura anche a Napoli (magari sul modello-Catania, come spiegato ieri dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra) e contro l’assessore alle politiche sociali in quota 5 Stelle Luca Trapanese che, invece, difende a 360 gradi il sussidio. All’interno ...

Today.it

E il sottosegretario Carlo Sibilia su Twitter commenta: "Nonostante la pandemia, la guerra e la crisi energetica, Italia Viva lancia una raccolta firme perildi cittadinanza ai ......ildi cittadinanza - replica però il senatore Gabriele Lanzi del M5s - . Non si riesce davvero a comprendere come, a fronte di tutti gli sprechi ad oggi esistenti, si voglia andare a... Basta sparare a zero contro il reddito di cittadinanza Ancora stravolgimenti sul Reddito di Cittadinanza mentre cresce il malcontento di alcune categorie di persone che si sono trovate una riduzione o una revoca del beneficio. Ecco cosa sta accadendo.Italia Viva contro il reddito di cittadinanza. “Dal 15 giugno partiamo per la raccolta di firme per l’abolizione“, scrive il leader Matteo Renzi su Facebook, sottolineando che il suo partito vuole “so ...