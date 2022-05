Rudy Zerbi costretto a pentirsi, disastro certificato: ha scelto il cantante sbagliato (Di martedì 24 maggio 2022) Risveglio con sorpresa per Rudy Zerbi a pochi giorni dal gran finale di Amici di Maria De Filippi: ha commesso un errore madornale L’insegnante di Amici, Rudy Zerbi (screenshot Witty)Rudy Zerbi può senza dubbio dirsi soddisfatto dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. In occasione della finale ha infatti visto trionfare Luigi, cantante della sua squadra. In queste ore però si è registrato un fatto insolito che rischia di rendere un po’ più amaro il suo risveglio. Si tratta dei dati dei cantanti della scuola più ascoltati ed in cima alla lista non c’è Luigi bensì un altro allievo della scuola. Senza dubbio Zerbi non si aspettava un risultato simile in quanto Luigi è stata la sua punta di diamante nel corso di tutto il serale. I dati però al ... Leggi su direttanews (Di martedì 24 maggio 2022) Risveglio con sorpresa pera pochi giorni dal gran finale di Amici di Maria De Filippi: ha commesso un errore madornale L’insegnante di Amici,(screenshot Witty)può senza dubbio dirsi soddisfatto dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. In occasione della finale ha infatti visto trionfare Luigi,della sua squadra. In queste ore però si è registrato un fatto insolito che rischia di rendere un po’ più amaro il suo risveglio. Si tratta dei dati dei cantanti della scuola più ascoltati ed in cima alla lista non c’è Luigi bensì un altro allievo della scuola. Senza dubbionon si aspettava un risultato simile in quanto Luigi è stata la sua punta di diamante nel corso di tutto il serale. I dati però al ...

