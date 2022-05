Problemi in casa Mercedes | la W13 fatica a decollare | parla Norbert Haug

Leggi su chenews

(Di martedì 24 maggio 2022) Grandi difficoltà inin questo inizio di stagione. A pronunciarsi su quanto stia accadendo è stato l’ex bossMotorsport Norber. Nelle ultime stagioni, abbiamo visto unain Formula 1 davvero su livelli altissimi. Questo inizio di stagione, però, sta dicendo tutt’altro con la scuderia tedesca in serissima difficolta. Sicuramente una situazione che ha spiazzato molti appassionati dato le prestazioni dell’auto in questi ultimi anni. Ma la W13 sembra proprio non. Ansa FotoAnche l’ultima gara vinta da Max Verstappen in Spagna ha mostrato grandissime difficoltà., però, che stanno venendo arginati da George Russell, terzo nell’ultimo gran premio. In generale, però, la situazione in...