Piovella (Soi): "Estendere indicazione della sostituzione cristallino" (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - “La chirurgia della cataratta con cristallini artificiali, che possono correggere i difetti di vista, occupa la quasi totalità del nostro impegno. Questo intervento, sicuro perché sovrapponibile a quello della cataratta – che con 33 milioni di operazioni all'anno è il più eseguito al mondo – bisogna metterlo a servizio di tutti ed estenderne l'indicazione anche per i difetti visivi”, afferma Matteo Piovella, presidente della Società oftalmologica italiana (Soi) a conclusione del 19° Congresso internazionale Soi, che si è tenuto a Roma, al Centro Congressi Rome Cavalieri. “Una persona penalizzata per un difetto di vista – continua Piovella - con un intervento che non aggiunge tempistica rispetto a quello di cataratta - questa l'evoluzione fantastica - ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - “La chirurgiacataratta con cristallini artificiali, che possono correggere i difetti di vista, occupa la quasi totalità del nostro impegno. Questo intervento, sicuro perché sovrapponibile a quellocataratta – che con 33 milioni di operazioni all'anno è il più eseguito al mondo – bisogna metterlo a servizio di tutti ed estenderne l'anche per i difetti visivi”, afferma Matteo, presidenteSocietà oftalmologica italiana (Soi) a conclusione del 19° Congresso internazionale Soi, che si è tenuto a Roma, al Centro Congressi Rome Cavalieri. “Una persona penalizzata per un difetto di vista – continua- con un intervento che non aggiunge tempistica rispetto a quello di cataratta - questa l'evoluzione fantastica - ...

Advertising

italiaserait : Piovella (Soi): “Estendere indicazione della sostituzione cristallino” - TV7Benevento : Piovella (Soi): 'Estendere indicazione della sostituzione cristallino' - - LocalPage3 : Piovella (Soi): 'Estendere indicazione della sostituzione cristallino' - SLN_Magazine : Sanità, Piovella (Soi): 'Chirurgia oculistica in diretta vera formazione medici'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - salutegreen24 : (Adnkronos) - 'La formazione in medicina non esiste, esiste semmai una formazione chirurgica perché la chirurgia è… -