Olivera | Perisic e Kostic | si infiamma il mercato degli esterni

Advertising

Eurosport IT

Alfredo Pedullà fa il punto sul calciomercato degli esterni d'attacco per Napoli, Inter e Juve. Guarda il videoOliveira il primo rinforzo per Spalletti Mathíasè il primo acquisto del Napoli per la ... Incontro tra l'entourage die l'Inter: rinnovo vicino L'incontro tra l'entourage die l'... Calciomercato - Perisic, Dybala, Leao, Olivera, Cioffi: le 5 trattative che vi siete persi oggi (28/01) Si è parlato tantissimo di mercato nel corso dell'intervento di Nicolò Ceccarini nel programma 'Senza Filtri' in onda su Foto Ema Live.Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola ...