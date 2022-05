Liam Payne ha tradito la fidanzata? Lei sbotta: “Quella avvinghiata al mio ragazzo non sono io” (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo la fine della storia con la madre di suo figlio, Cheryl Cole, nel 2019 Liam Payne si è innamorato di Maya Henry. I due nel 2021 si sono lasciati, ma lo scorso gennaio hanno deciso di riprovarci e sono tornati insieme. La reunion però è durata quanto un gatto in tangenziale e infatti adesso l’ex cantante dei One Direction ha una nuova compagna. Sui social però si parla di un presunto tradimento e questo per le ultime parole di Maya. Una pagina fan di Liam Payne ha pubblicato alcuni scatti delle mani del cantante con quelle di una donna. L’account ha taggato Maya scrivendo: “Liam e Maya sono così carini in queste immagini“. La Henry però ha commentato il post con uno sfogo: “Ragazzi io amo tanto tutti i fan, però smettetela di inviarmi queste ... Leggi su biccy (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo la fine della storia con la madre di suo figlio, Cheryl Cole, nel 2019si è innamorato di Maya Henry. I due nel 2021 silasciati, ma lo scorso gennaio hanno deciso di riprovarci etornati insieme. La reunion però è durata quanto un gatto in tangenziale e infatti adesso l’ex cantante dei One Direction ha una nuova compagna. Sui social però si parla di un presunto tradimento e questo per le ultime parole di Maya. Una pagina fan diha pubblicato alcuni scatti delle mani del cantante con quelle di una donna. L’account ha taggato Maya scrivendo: “e Mayacosì carini in queste immagini“. La Henry però ha commentato il post con uno sfogo: “Ragazzi io amo tanto tutti i fan, però smettetela di inviarmi queste ...

