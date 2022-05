Kulusevski tra Juve e Tottenham | presa una decisione per il futuro

(Di martedì 24 maggio 2022)traunaper il. Ildello svedese è scritto Ildiè già deciso. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter, lo svedese classe 2000 exil prossimo anno giocherà ancora al, ma con la formula del prestito. Il riscatto da parte gli Spurs (fissato a 35 milioni) sarà ufficiale appenagiocherà 20 partite nella prossima Premier League e il club si qualificherà in Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

(Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images) Kulusevski tra Juve e Tottenham: futuro già deciso. Cosa succederà allo svedese classe 2000 il prossimo anno Il futuro di Kulusevski è già deciso.Cinque gol, otto assist, in diciotto presenze (ma più minuti giocati). L'avventura di Dejan Kulusevski al Tottenham si è rivelata un successo, ...