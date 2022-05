Isola, la scelta di Carmen Di Pietro all'inizio della puntata non è stata casuale? (Di martedì 24 maggio 2022) Carmen Di Pietro, durante l'ultima puntata dell'Isola dei famosi, ha insospettito gli utenti con il suo comportamento durante il gioco. Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset; music: 'Funday' from ... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022)Di, durante l'ultimadell'dei famosi, ha insospettito gli utenti con il suo comportamento durante il gioco. Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset; music: 'Funday' from ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Alessandro ha scelto di non proseguire questa avventura, la sua scelta sarà definitiva? #Isola - IsolaDeiFamosi : Guendalina ha scelto di abbandonare il gioco: “Il mio cuore rimarrebbe qui ma i miei bambini mi stanno aspettando”.… - IsolaDeiFamosi : Alessandro ha fatto la sua scelta: abbandona il gioco. Per lui l’avventura sull’isola si conclude stasera #Isola - Dorian221190 : RT @IsolaDeiFamosi: Alessandro ieri ci ha mostrato tanta maturità nell’affrontare la sua scelta, ma anche un amore incondizionato per mamma… - IsolaDeiFamosi : Alessandro ieri ci ha mostrato tanta maturità nell’affrontare la sua scelta, ma anche un amore incondizionato per m… -