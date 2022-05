Il calcio è l'ultimo carnevale che ci è rimasto (ma presto non si potrà più) (Di martedì 24 maggio 2022) Attinge a nuove vette la questione quodlibetale su dove sia lecito e opportuno ficcarsi la Coppa Italia (a fronte dei rivali che vincono il campionato), quindici anni dopo quella similare sulla miglior collocazione dello scudetto (a fronte dei rivali che vincono la Champions). Si parla di telefonate di scuse, indagini federali, ondate di indignazione in tutta la popolazione fatti salvi noi quattrocentomila che ieri saltellavamo da Casa Milan a piazza Duomo. Finirà probabilmente nel nulla – stavolta non mi pare verosimile una riassegnazione dello scudetto a tavolino – ma intanto sarà stato inferto un ulteriore colpo allo spirito del calcio, ormai unica ridotta del carnascialesco. Chi c’era ieri aveva ben chiaro l’essere il calcio una gran mascherata: il corteo regio di ventenni tatuati, la pletora di tifosi travestiti da calciatori, le facce dipinte ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 24 maggio 2022) Attinge a nuove vette la questione quodlibetale su dove sia lecito e opportuno ficcarsi la Coppa Italia (a fronte dei rivali che vincono il campionato), quindici anni dopo quella similare sulla miglior collocazione dello scudetto (a fronte dei rivali che vincono la Champions). Si parla di telefonate di scuse, indagini federali, ondate di indignazione in tutta la popolazione fatti salvi noi quattrocentomila che ieri saltellavamo da Casa Milan a piazza Duomo. Finirà probabilmente nel nulla – stavolta non mi pare verosimile una riassegnazione dello scudetto a tavolino – ma intanto sarà stato inferto un ulteriore colpo allo spirito del, ormai unica ridotta del carnascialesco. Chi c’era ieri aveva ben chiaro l’essere iluna gran mascherata: il corteo regio di ventenni tatuati, la pletora di tifosi travestiti da calciatori, le facce dipinte ...

Advertising

Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO ?? Inizia l’ultimo match di campionato ?? ?? Forza ragazzi Powered by @SociosItalia… - sportli26181512 : Roma, Mourinho sorride: Mkhitaryan in gruppo. I Friedkin assistono alla rifinitura: Ultimo allenamento per la squad… - MatteoBandit2 : @Merrima40257784 Si, ma le attività che fai tu non sono paragonabili al calcio, se centinaia di milioni di persone… - blackemeraldsky : RT @amnestyitalia: Il #Qatar risponde al nostro ultimo rapporto sulla condizione dei lavoratori migranti. Abbiamo riconosciuto che alcune r… - ocvooto : RT @Inter: ?? | CALCIO D'INIZIO ?? Inizia l’ultimo match di campionato ?? ?? Forza ragazzi Powered by @SociosItalia #InterSampdoria 0?… -