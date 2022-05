Giorgia Meloni a Catanzaro: “Noi più presentabili della sinistra” Segui la diretta (Di martedì 24 maggio 2022) Giorgia Meloni sta parlando a Catanzaro in un comizio a sostegno della candidata di FdI Wanda Farro. “Agli alleati del centrodestra dico “che la ‘conditio sine qua non’ per governare bene è rimanere nella propria metà campo. Voglio una proposta autenticamente di centrodestra. Non ci sto al racconto che in Italia per essere presentabile o sei di sinistra o vai a braccetto con la sinistra o governi con la sinistra. Siamo molto più presentabili noi della sinistra”. Questo un passaggio del suo intervento ch ha infiammato la il pubblico. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 maggio 2022)sta parlando ain un comizio a sostegnocandidata di FdI Wanda Farro. “Agli alleati del centrodestra dico “che la ‘conditio sine qua non’ per governare bene è rimanere nella propria metà campo. Voglio una proposta autenticamente di centrodestra. Non ci sto al racconto che in Italia per essere presentabile o sei dio vai a braccetto con lao governi con la. Siamo molto piùnoi”. Questo un passaggio del suo intervento ch ha infiammato la il pubblico. L'articolo Secolo d'Italia.

Advertising

angheran70 : L'ostinata volontà di rinunciare all'essere, nulla di nuovo. Le tante occasioni perdute della destra fino alla meta… - SecolodItalia1 : Giorgia Meloni a Catanzaro: “Noi più presentabili della sinistra” Segui la diretta - Varco001 : RT @GianniCuperIoPD: Non è per atlantismo che governeremo con Giorgia Meloni. È che noi del Pd abbiamo governato con tutti tranne lei e sar… - FraLauricella : @barbarajerkov Considerata l'opposizione che Giorgia #Meloni ha fatto sullo stato di emergenze in Italia, adesso su #Orban sarà durissima. - Mariate48641882 : RT @erretti42: Esercizio di memoria. Giorgia Meloni -